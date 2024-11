VÍDEO: Bandidos armados tomam açaí antes de assaltar estabelecimento; Confira

Bandidos anunciaram assalto em açaiteria no bairro do Imbuí | Bnews - Divulgação Leitor BNews

Bandidos armados assaltaram tranquilamente uma açaiteria localizada no bairro do Imbuí, em Salvador, na última segunda-feira (18). Segundo as imagens de câmeras de segurança, o crime aconteceu por volta das 18h35.

O registro mostra os criminosos tranquilamente circulando pelo local, escolhendo coberturas para o doce que estão consumindo. Em seguida, ao chegar no caixa, os dois sacaram as armas e anunciaram o assalto.

Uma funcionária entrega prontamente todo o dinheiro do caixa, além de celulares. Um outro funcionário também parece ser obrigado a desbloquear o seu aparelho celular.

A assessoria da Polícia Militar informou que, de acordo com a 39ª CIPM, não houve acionamento para essa ocorrência.





Fonte: BNEWS