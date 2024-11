Veja o que abre e fecha neste feriado da Consciência Negra

O Dia da Consciência Negra, celebrado pela primeira vez como feriado nacional nesta quarta-feira, 20, foi instituído após aprovação pela Câmara dos Deputados em novembro de 2023 e sancionado no mês seguinte pela Presidência da República.

Serviços essenciais

Atividades como hospitais e delegacias funcionarão normalmente. Entretanto, o setor público administrativo será interrompido e retorna na quinta-feira (21).

Serviços públicos estaduais e municipais

De acordo com o calendário oficial divulgado pelo governo do Acre, os serviços das prefeituras do estado, incluindo a capital Rio Branco, estarão suspensos durante o feriado.

OCA e Detran

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) estará fechada na quarta-feira (20), retomando o atendimento na quinta (21). O mesmo se aplica ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Correios

As agências dos Correios não funcionarão no feriado.

Bancos

Segundo o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o dia 20 de novembro é considerado feriado bancário.

Judiciário e Ministério Público

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) terá expediente em regime de plantão no 1º e 2º graus para atender casos urgentes, como mandados de segurança e Habeas Corpus. O Ministério Público também seguirá o regime de plantão, com expediente normal retornando na quinta-feira (21).

Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping funcionará normalmente das 10h às 22h, incluindo lojas, praça de alimentação e cinema (de acordo com a programação).