URGENTE – Morre Flaviano Melo aos 75 anos, um dos baluartes da política do Acre

Faleceu na tarde desta quarta-feira, 20 de novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), o ex-governador Flaviano Melo aos 75 anos de idade. Engenheiro civil, ele foi filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e foi ex-prefeito de Rio Branco por dois mandatos, ex-governador do estado do Acre e Deputado Federal.

Flaviano vinha enfrentando uma forte pneumonia desde o início do mês e teve que ser trasferido para SP em um UTI Aérea, onde recebeu cuidados. Durante o periodo ele ficou uma parte do tempo lúcido, mas precisou ser sedado novamente devido a uma febre que não cessava. A morte foi confirmada pela família agora a tarde que fez uma oração antes dos aparelhos serem desligados.

Internado desde 6 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Flaviano enfrentava complicações decorrentes de uma pneumonia severa, que voltou a se manifestar após não ser completamente controlada. Além da infecção, o político foi submetido a um cateterismo durante o tratamento. Apesar dos esforços médicos, Flaviano não conseguiu resistir à doença.

Flaviano, que nasceu em Rio Branco no dia 17 de novembro de 1949, era engenheiro civil e político filiado ao MDB. Ao longo de sua trajetória, ocupou cargos importantes como prefeito de Rio Branco (em dois mandatos), governador do estado do Acre e deputado federal de 2007 a 2023. Formado em Engenharia Civil pelas instituições UGB e Universidade do Estado da Guanabara, atuou na construção da Ponte Rio-Niterói e na Construtora Mendes Júnior antes de ingressar na vida pública.

Iniciou sua carreira política em 1969, ainda filiado ao MDB, e consolidou sua trajetória no PMDB a partir de 1980. Foi nomeado prefeito de Rio Branco em 1983, sucedendo Nabor Júnior como governador em 1986, após vencer as eleições daquele ano. Também foi eleito senador em 1990 e disputou, sem sucesso, novas eleições para o governo do estado em 1994 e 2002.

Flaviano retornou à prefeitura de Rio Branco em 2000, eleito em primeiro turno, mas renunciou em 2002 para disputar o governo estadual. Eleito deputado federal em 2006, foi reeleito em 2010, 2014 e 2018.