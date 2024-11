O encontro com o tubarão-baleia aconteceu em 20 de junho, mas as imagens foram divulgadas no último domingo, 17. Pesquisadores do Projeto Amigos da Jubarte avistaram o animal a 16 km da costa de Vila Velha, Grande Vitória. Essa é a primeira aparição documentada do animal vivo no Espírito Santo; a espécie Rhincodon typus está sob risco de extinção.

Reprodução/@amigosdajubarte/Instagram