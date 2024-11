JV relembra conversas recentes e vê Flaviano Melo como político presente nos momentos importantes do Acre

O presidente da Apex e ex-governador do Acre, Jorge Viana, foi um dos primeiros políticos a manifestar pesar pela morte de Flaviano Melo. “Triste a notícia da morte do ex-prefeito de Rio Branco, ex-governador, ex-senador e ex-deputado federal do nosso Acre, Flaviano Melo, que nos deixou aos 75 anos. Flaviano foi um dos maiores políticos do Acre nas ultimas décadas. Ele esteve sempre presente em momentos importantes do Estado. Uma trajetória política marcante que agora entra pra nossa história”, disse JV.

Ele lembrou que nos tempos recentes vinha se encontrando regularmente com o Velho Lobo do MDB para longas conversas.

“Nos últimos tempos tive o privilégio de ter com ele longas e boas conversas, seja na casa dele, seja na minha casa.

Deixo aqui os meus mais sinceros sentimentos à família, amigos e correligionários. Descansa em paz, mestre Flaviano”, concluiu Viana.

Relacionado