Homem passa por transplante de rosto após dez anos sem falar nem comer

Derek Pfaff antes e depois do transplante - Divulgação/Mayo Clinic

Aos 30 anos de idade, o americano Derek Pfaff acaba de ganhar um novo rosto. Ele é uma das cerca de 60 pessoas no mundo que passaram por transplantes faciais bem-sucedidos.

Derek, da cidade de Harbor Beach, no Michigan, é sobrevivente de uma tentativa de suicídio. Ele deu um tiro no próprio rosto aos 19 anos, em casa, com a arma que pertencia ao pai.

Ele perdeu o nariz, os lábios, os dentes, parte da testa, o que afetou sua capacidade de respirar, mastigar, engolir, sorrir e piscar.

Durante os dez anos seguintes, ele passou por 58 cirurgias reconstrutivas, mas foi apenas em fevereiro deste ano que ganhou um novo rosto, de um doador compatível.

O transplante foi realizado pela equipe da Mayo Clinic, durou mais de 50 horas e envolveu cerca de 80 profissionais.

A cirurgia substituiu aproximadamente 85% da face — incluindo mandíbula, maxilares, dentes, lábios e nariz — e permitiu que ele voltasse a sorrir, respirar normalmente e até falar com mais facilidade.

