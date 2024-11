Ferrovia no Acre? deputado quer retomar o debate desse projeto no Estado

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (19) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Eduardo Ribeiro (PSD) reforçou a relevância da Ferrovia Transoceânica proposta para o Estado, destacando o impacto positivo que ela pode trazer para a economia e o meio ambiente. Em seu discurso, o parlamentar parabenizou o deputado Eduardo Magalhães (PCdoB) pelo posicionamento sobre a ferrovia e fez questão de ressaltar a importância desse projeto para o progresso do Acre.

“O impacto da ferrovia no Acre será enorme, vai mudar 100% toda a parte econômica do estado. Não estamos dando a devida atenção à importância que isso pode representar para nossa economia”, afirmou Ribeiro. O deputado explicou que, ao contrário das estradas, as ferrovias têm um impacto ambiental muito menor e apresentam um custo de manutenção mais baixo, o que torna o projeto ainda mais viável.

Ribeiro também demonstrou otimismo em relação ao avanço da ferrovia, mencionando que ela pode ser a chave para transformar a realidade do Acre. “Ela vai mudar a realidade do Estado e de maneira muito positiva. Acredito que esse é um projeto que precisamos apoiar e defender com todas as forças”, disse. Ele ainda se mostrou interessado em saber mais sobre o andamento das discussões a nível nacional, mencionando o Porto de Chancay como um exemplo do que está sendo realizado.

Por fim, o parlamentar reiterou a importância de continuar defendendo projetos como este, que têm o potencial de impulsionar o crescimento e o desenvolvimento do Acre. “Nosso estado precisa desses investimentos para crescer e se desenvolver, e a ferrovia será uma peça fundamental para isso”, concluiu Ribeiro.