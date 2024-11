Especialista lista principais cuidados com alimentação felina

Os gatinhos podem ser mais criteriosos quanto a sua alimentação, chegando a apresentar alguns peculiaridades que demonstram a necessidade de uma dieta balanceada com nutrientes essenciais.

Pensando nisso, Janaina Ocampo Peres, médica veterinária gerente da linha de produtos da Avert Saúde Animal listou os principais cuidados com a criteriosa alimentação felina.

“Os gatos têm uma necessidade nutricional de proteína significativamente maior do que a de outras espécies, como cães e seres humanos. Essa alta demanda se deve as suas vias metabólicas gliconeogêneses muito ativas, que utilizam a proteína como fonte de energia. Por isso, é preciso se atentar as necessidades especificas dos gatos para mantê-los saudáveis e evitar problemas futuro”, informou.

A profissional fez uma lista para a dieta felina. Confira:

Vitamina A- “As vitaminas são essenciais para o metabolismo (síntese de enzimas), função endócrina (formação de hormônios), funcionamento do sistema imune e sistema nervoso, para o crescimento, epitelização e muitas outras atividades fisiológicas. Os felinos apresentam baixa atividade das enzimas dioxigenases, que são responsáveis pelo processo metabólico que converte o B-caroteno em Retinol (vitamina A). Por este motivo, eles necessitam de uma fonte alimentar com a vitamina A pré-formada em sua dieta, como é o caso de alimentos de origem animal. Assim como a falta, excessos também podem ser prejudiciais. Portanto os alimentos devem conter vitamina A na forma e quantidade adequadas para os felinos nas diversas fases da vida.”

Aminoácidos (Arginina e Taurina)- “Os aminoácidos, em geral, são responsáveis pela formação dos músculos, tecidos, alguns hormônios e enzimas. Alguns são produzidos pelo próprio organismo enquanto outros precisam ser adquiridos através da alimentação (principalmente proteínas) ou suplementação. Sem arginina suficiente na dieta, os gatos podem apresentar hiperamonemia. Já a taurina é um aminoácido vital para o funcionamento da visão, dos órgãos reprodutivos, do sistema digestivo e do músculo cardíaco dos felinos”

Ácidos Graxos Essenciais- “Os ácidos graxos são fonte de energia e possuem funções estrutural e metabólica. Os ácidos graxos essenciais para gatos, aqueles que não são produzidos pelo organismo em quantidades suficientes e que devem ser fornecidos através da dieta (alimento e/ou suplementação) são o ácido alfa-linolênico (ALA), ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosaexaenoico (DHA), pertencentes à família ômega- 3, além do ácido linoleico (LA) e ácido araquidônico (AA), ambos da família ômega-6.”

A veterinária ainda deu dicas para manter uma rotina alimentar saudável para os felinos. “O alimento deve sempre estar à disposição do gato, pois ele come pequenas porções ao longo do dia. O ideal é fazer a troca do alimento seco pelo menos 2x ao dia para mantê-lo fresco. Outro ponto importante é deixar o alimento disponível em mais de um ambiente e nunca ao lado da vasilha de água. A água deve sempre estar limpa e fresca e disponível em diferentes cômodos da casa para fácil acesso”, declarou.

Fonte: BNEWS