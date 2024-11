Assaltante é morto e outros são feridos após arrastão e tiroteiro com a PM

O assaltante João Lucas de Mesquita Almeida, de 18 anos, foi morto, e outros dois criminosos identificados como Davi Gomes Rodrigues, de 19 anos, e A. L. O. B., de 16 anos, ficaram feridos a tiros durante uma perseguição e troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira, 20, na rua Fonte Nova, no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, seis criminosos estavam em um veículo modelo Corsa Classic de cor preta, fazendo um arrastão na região do bairro Aviário. Ao chegarem à Estrada da Usina, no bairro Morada do Sol, abordaram uma vítima e roubaram uma motocicleta. Após o crime, os assaltantes retornaram pela Estrada do Aviário, onde foram interceptados por uma guarnição da Polícia Militar.

Os criminosos desobedeceram à ordem de parada e fugiram até a rua Fonte Nova, no bairro Conquista, onde houve troca de tiros. João Lucas foi atingido na região do quadril; Davi Gomes sofreu um ferimento no abdômen, com o projétil transfixando o corpo; e o adolescente de 16 anos foi baleado no braço direito. Outros dois integrantes do grupo que estavam no carro saíram ilesos e conseguiram fugir para uma área de mata às margens do igarapé São Francisco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, enviando ao local uma ambulância básica e outra de suporte avançado. Os paramédicos constataram o óbito de João Lucas e prestaram os primeiros socorros a Davi Gomes e ao adolescente, que foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o médico do Samu, Davi Gomes chegou ao hospital em estado grave, enquanto o adolescente apresentava quadro estável.

Várias guarnições da Polícia Militar estiveram no local, isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal e realizaram buscas na área de mata em tentativa de capturar os fugitivos, mas eles não foram localizados.

Após a conclusão da perícia, o corpo de João Lucas foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso está inicialmente sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).