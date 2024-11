É uma decisão tomada. O senador Alan Rick (UB) candidato a ocupar o Palácio Rio Branco em 2026. O que deve lhe motivar, é de aparecer na dianteira em todas as pesquisas para o governo. Até agora, ele tem como aliado certo o REPUBLICANOS do deputado federal Roberto Duarte. A sua próxima investida é conseguir o apoio do MDB, que em Cruzeiro do Sul e Rio Branco teve os seus candidatos a prefeito em segundas colocações e com expressivas votações. O MDB conseguiu 111 mil votos na última eleição municipal. Tem três vereadores na capital. O Alan sabe que, mesmo o seu nome apresentando uma boa aceitação, precisará de partidos aliados para sustentar uma aliança de apoio. É muito cedo para uma análise mais profunda sobre a eleição de 2026, porque não se sabe o que pode acontecer até lá. Pode acontecer uma mudança de tudo que está projetado, ou até nada. Mas uma coisa é certa: em qualquer cenário da eleição governamental, o senador Alan Rick (UB) é altamente competitivo. Tem um componente importante, o de saber usar a mídia, desde que começou como deputado federal: é o parlamentar federal do Acre que melhor se comunica com a população, conseguindo aliar as suas ações do mandato à divulgação das obras resultantes da sua ação parlamentar, o que lhe garante projeção na mídia. Já dizia o saudoso Chacrinha: “Quem não se comunica, se trumbica”.

DISPUTA NA DIREITA

Como a esquerda não terá candidato a governador em 2026 (se tiver é para fazer número), a disputa do governo será entre candidatos da direita: Alan Rick (UB) e Mailza Assis (PP).

QUESTÃO PATOLÓGICA

Primeiro, foi um maluco tentando explodir uma bomba no aeroporto de Brasília; depois outros desatinados destruíram as sedes do STF, Legislativo e Executivo; e agora foi revelado um plano de oficiais bolsonaristas da tropa especial do exército de matar o Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Com um General coordenando. Tudo isso porque o Lula ganhou a eleição. Virou patologia. Eleição se ganha e se perde, esta turma não entendeu ainda isso. Depois arrotam democracia.

BAIXO CLERO

Nenhum integrante da atual da bancada de deputados federais do estado conseguiu furar a bolha do baixo clero. Apenas Márcio Bittar, quando foi deputado federal, conseguiu sair da bolha e se projetar no cenário nacional da mídia e dentro do parlamento.

NADA COM NADA

A entrevista do deputado federal Eduardo Veloso (UB) ao Bar do Vaz, no ac24horas, não trouxe nada de novo. Não disse nada com nada. Confirmou o óbvio: disputará a reeleição. Isso até o seu Zé sabe.

ACORDA, KAMAI!

Quando o vereador eleito André Kamai (PT) defende uma candidatura própria do PT ao governo mostra que não caiu na real, que o seu partido não está mais no poder. Não tem no seu quadro, um nome competitivo para uma disputa deste porte, de densidade eleitoral com chance de ganhar a eleição. Acorda, Kamai!

E TÃO SOMENTE

Para uma candidatura majoritária o PT tem tão somente o Jorge Viana (PT), mas este vai disputar uma vaga para o Senado. Não quer ouvir falar em ser candidato ao governo em 2026.

VAI AUMENTAR MAIS

O preço da carne disparou em Rio Branco. Como o governo abriu a porteira para a saída de bezerros com pauta baixa, faltou gado de corte, e o valor da carne passou a ser proibitivo. Resta ao povão a dieta dos ovos.

FALTOU O PRINCIPAL

O governador Gladson Cameli dotou a Rádio Difusora de uma nova estrutura, mas esqueceu o principal: os servidores. Tem funcionário da RDA com 30 anos de casa recebendo pouco mais que um salário mínimo. O Gladason precisaria resolver esta triste situação de quem deu sua vida pela RDA, antes de deixar o governo.

NÃO PODE REPETIR

O estádio Arena da Floresta teve o seu gramado destruído, porque seus antigos gestores do setor estadual de esportes, transformaram nossa melhor praça esportiva, num campo de peladas. O governo gastou uma grana alta na sua recuperação. O campo é para jogos do campeonato acreano e partidas do campeonato brasileiro que os times profissionais disputam. Espera-se que o secretário Ney Amorim entenda isso de vez.

QUADRO QUALIFICADO

João Paulo Bittar deverá ser o novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município. É uma boa escolha, é um quadro jovem e muito qualificado. O pai, senador Márcio Bittar, diz que não houve pressão ou indicação de sua parte.

GRANDE VANTAGEM

O senador Alan Rick (UB) leva uma grande vantagem sobre a vice-governadora Mailza Assis, ambos candidatos ao governo: sabe comunicar sua ação parlamentar; ao contrário dela, que se comunica mal.

BATENDO A CABEÇA

Até hoje o ex-secretário municipal de Saúde, Dr. Nogueira, anda batendo cabeça para saber o motivo da sua demissão. Por tudo o que fez na campanha municipal, não esperava. A sua troca, se não sabe, foi a pedido do seu ex-padrinho Fábio Rueda.

NUNCA TEVE

Caso a vice-governadora Mailza Assis queira levar a sério disputar o governo em 2026, tem que escolher um bom coordenador de campanha. Os que passaram até aqui pelo seu gabinete, não alavancaram seu nome.

ENXUGANDO GELO

Enquanto a BR-364, no trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul não for asfaltado na sua totalidade, vai ficar com o mesmo enxuga gelo de sempre, como a recuperação paliativa anunciada pelo superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo.

PAUTAS POSITIVAS

Quem mais colaborou para a conquista de pautas positivas no governo do Gladson, foi o secretário, Aberson Carvalho; que, também, sabe estender suas ações a ajudar politicamente o governador. É um dos destaques da atual gestão com a boa gestão da Secretaria de Educação.

UMA HIPÓTESE

Formulam-se várias hipóteses para o cenário da disputa do governo em 2016; mas existe uma da qual pouco se fala, a do Gladson ficar até o fim da sua gestão. Em política tudo é possível. Então, não descartem nada.

NEGA

Renan Biths nega que seja candidato a deputado estadual em 2026. Anotar para conferir no momento exato.

CONVITE FEITO

O presidente do REPUBLICANOS, deputado federal Roberto Duarte, convidou a ex-deputada Leila Galvão a ser candidata a deputada federal pelo partido. Ficou até aqui no convite.

TORNAR PROFISSIONAL

Quando todos dão o senador Sérgio Petecão (PSD) como liquidado na política, costuma surpreender e se eleger. Só que precisa profissionalizar a sua campanha de reeleição; na disputa de 2026 não há lugar para improvisos. O amadorismo acabou.

CENTRO DE LAZER

Um dos projetos que o senador Alan Rick (UB) trabalha com muito carinho, é o de transformar a área central do quartel do Sétimo BEC, num grande parque temático e área de lazer para a população. A conversa já avançou entre as partes.

CAUSA PRÓPRIA

Quando o dirigente da APEX, Jorge Viana, faz o anúncio que trabalha uma pauta de exportação do café produzido no Acre para o mercado chinês, atua em causa própria: é um dos grandes plantadores de café da capital. Tudo em casa.

BOLA DENTRO

Aumentar o número de leitos da UTI no sistema estadual de Saúde deve ser registrado como uma conquista do governador Gladson Cameli.

OREMOS PELO FLAVIANO

Não era bom ontem o quadro de saúde do ex-deputado federal Flaviano Melo. Oremos para que o velho lobo consiga sair dessa o mais rápido possível. Todos em orações.

FRASE MARCANTE

“Somos como os livros….Cada um tem a sua história”. Autor anônimo.