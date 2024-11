21 DIAS DE ATIVISMO a grande campanha do Acre pelo fim da violência contra meninas e mulheres

A Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) promove a abertura da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres neste dia 21 de novembro, na sede do órgão, em Rio Branco. O evento marca o início das ações intensivas de enfrentamento a todo tipo de violência contra as mulheres em todo o Acre. Na ocasião, acontece também o lançamento do “Projeto Mulheres Recomeçando”, que tem o objetivo de trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, promovendo grupos reflexivos e oferta de cursos livres de artesanato.

Ação de 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres marca o início das ações intensivas de enfrentamento a todo tipo de violência contra as mulheres em todo o Acre. Foto: Neto Lucena/Secom

O encontro busca, principalmente, trazer a divulgação de serviços, com uma programação diversa de atendimentos e atividades voltadas à conscientização da população.

Secretaria da Mulher realiza divulgação de serviços e dos canais de denúncia. Foto: Neto Lucena/Secom

“Campanhas como os 21 Dias de Ativismo são muito importantes para a nossa sociedade. É um momento em que chamamos a atenção para a necessidade de erradicar a violência, que é tão nociva para as mulheres. Queremos mostrar que estamos aqui e que vamos agir para mudar essa situação”, pontuou a secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa.

Semulher promove agendas na capital e no interior do estado. Foto: Neto Lucena/Secom

Além disso, também será lançado o programa Mulheres Recomeçando, uma ação preventiva e educativa com atividades continuadas para trabalhar com mulheres em situação de violência por meio de grupos reflexivos, oportunizando o conhecimento sobre a construção cultural e histórica da violência de gênero, como também trabalhando processos terapêuticos de autoconhecimento e autoconfiança, proporcionando uma oportunidade de geração de renda.

AGENDA DE AÇÕES DOS 21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

RIO BRANCO

18/11 – Curso Livre de Customização de Guardanapos

Local: Casa Abrigo Mãe da Mata

Horário: 8h às 12h

19/11 – Palestra em alusão ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino

Local: Secretaria de Estado da Mulher – Tv. João XXIII, n° 1137, Vilage Wilde Maciel – Rio Branco/AC

Horário: 9h

22/11 – Palestra Feminicídio Zero

Local: Casa Abrigo Mãe da Mata

Horário: 9h

21/11 – Lançamento dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e lançamento do projeto Mulheres Recomeçando

Local: Secretaria de Estado da Mulher – Tv. João XXIII, n° 1137, Vilage Wilde Maciel – Rio Branco/AC

Horário: 9h

22/11 – Ciclos Terapêuticos para Mulheres

Local: Bairro Novo Horizonte

Horário: 8h30

22/11 – Roda de Conversa para Mulheres Indígenas: Lei Maria da Penha e Direitos das Mulheres no Mercado de Trabalho – CLT

Local: Vila Acre

Horário: 14h às 15h

23/11 – Roda de Conversa para Mulheres Indígenas: Lei Maria da Penha e Direitos das Mulheres no Mercado de Trabalho – CLT

Local: Bairro São Francisco

Horário: 8h30 às 10h

23/11 – Ciclos Terapêuticos para Mulheres

Local: Bairro São Francisco

Horário: 15h

23/11 – Política de cuidados: uma abordagem feminina

Local: Igreja Pentecostal Brasil para Cristo

Horário: 17h

23/11 – Ônibus Lilás

Local: Escola Rural Elzira Angélica

Horário: 17h

24/11 – Campanha de Feminicídio Zero: Jogo de Futebol do Flamengo

Local: Arena da Floresta

Horário: 17h

25/11 a 10/12 – Ônibus Lilás

Local: Palácio Rio Branco

Horário: 8h às 12h

25/11 – Ônibus Lilás

Local: Escola Boa União – Sobral

Horário: 8h às 15h

26/11 – Ônibus Lilás

Local: Colégio de Aplicação

Horário: 8h às 15h

27/11 e 28/11 – Política de Cuidado: uma abordagem feminina

Local: Casa de Bárbara

Horário: 9h

29/11 – Ônibus Lilás e Palestra Feminicídio Zero nas Escolas

Local: Escola Sesi

Horário: 9h15

30/11 – Ônibus Lilás

Local: Igreja Batista do Bosque

Horário: 8h às 12h

2/12 – Feira das Mulheres Empreendedoras, entrega do Ônibus da Semulher e assinatura do Termo de Cooperação Semulher e Basa

Local: Palácio Rio Branco

Horário: 9h30 às 14h

2/12 a 6/12 – Curso Livre de Customização de Sandálias

Local: Casa de Acolhimento Drª. Maria Tapajós

Horário: 8h às 12h

3/12 – Política de Cuidado: uma abordagem feminina

Local: Casa de Acolhimento Drª. Maria Tapajós

Horário: 9h

3/12 – Entrega do Relatório do Cedim aos secretários

Local: Secretaria de Estado da Mulher – Tv. João XXIII, n° 1137, Vilage Wilde Maciel – Rio Branco/AC

Horário: 10h

6/12 – Lançamento da cartilha Papo de Homem e do projeto De Homem para Homem

Local: Secretaria de Estado da Mulher – Tv. João XXIII, n° 1137, Vilage Wilde Maciel – Rio Branco/AC

Horário: 10h

7/12 – Roda de Conversa para Mulheres Indígenas: Lei Maria da Penha e Direitos das Mulheres no Mercado de Trabalho – CLT

Local: Loteamento Amapá: Ramal do Pica-Pau

Horário: 8h30 às 10h

BRASILEIA

20/11 – Feira Ubutun – Celebrando a consciência negra e promovendo uma educação antirracista

Local: Quadra Ferreira Silva

Horário: 17h

22/11 – Ônibus Lilás

Local: Rua Mário Rogério da Rocha (ao lado do Centro Cultural)

Horário: 8h às 14h

25/11 – Palestra 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência

Local: Instituto Socioeducativo do Alto Acre

Horário: 9h

26/11 – Palestra 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência

Local: Escola de Ensino Fundamental Instituto Odilon Pratagi

Horário: 8h

28/11 – Palestra 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência

Local: Escola Valéria Bispo Sabala

Horário: 9h

29/11 – Palestra 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência

Local: Escola Manoel Fontenele de Castro

Horário: 10h

2/12 – Palestra 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência

Local: Escola Manoel Fontenele de Castro

Horário: 14h

3/12 – Palestra 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência

Local: Escola de Ensino Fundamental Instituto Odilon Pratagi

Horário: 14h

4/12 – Palestra 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência

Local: Escola de Ensino Fundamental Instituto Odilon Pratagi

Horário: 8h

5/12 – Palestra 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência

Local: Escola Kairala José Kairala

Horário: 8h

6/12 – Palestra 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência

Local: Escola Maria das Graças Rocha

Horário: 10h

XAPURI

10/12 – Palestra 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e encerramento da campanha

Local: Escola Divina Providência

Horário: 10h

EPITACIOLÂNDIA

21/11 – Lançamento dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência – Ônibus Lilás

Local: Mercado Municipal Walter Fernandes (Feira dos Colonos)

Horário: 7h às 12h

9/12 – Palestra 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência

Local: Escola Belo Porvir

Horário: 14h

ASSIS BRASIL

27/11 – Palestra 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência

Local: Escola Íris Célia C. Zannini

Horário: 9h

21/11 – Lançamento dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência

Local: Em frente à Catedral

Horário: 8h

CRUZEIRO DO SUL

22/11 – Ônibus Lilás

Local: Cohab, ao lado da UBS do bairro

Horário: 8h

23/11 – Ônibus Lilás

Local: Mercado Beira Rio

Horário: 8h

25/11 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Local: Presídio Manoel Neri

Horário: 8h

27/11 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Local: Escola Estadual Dom Henrique Ruth

Horário: 8h

29/11 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Local: Escola Valério Caldas de Magalhães

Horário: 8h

2/12 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Local: Escola Professor Antônio de Barros Freire

Horário: 8h

3/12 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo – pelo fim da violência contra as mulheres

Local: Escola Maria Lima / Cobal

Horário: 8h

4/12 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Local: Escola Cristão Cruzeiro

Horário: 8h

5/12 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Local: Escola Magia do Saber / BR 364 km 120

Horário: 8h

6/12 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Local: Escola Rainha da Floresta / Projeto Santa Luzia, Ramal 3, km 30

Horário: 8h

9/12 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Local: Escola Braz de Aguiar

Horário: 8h

10/12 – Encerramento dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres / lançamento e apresentação do projeto Mulheres Recomeçando

Local: Auditório do Centro Especializado de Atendimento à Mulher do Juruá

Horário: 9h

RODRIGUES ALVES

26/11 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Local: Escola Francisco Lino

Horário: 8h

28/11 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Local: Escola Manoel Carneiro de Messias

Horário: 8h

MÂNCIO LIMA

2/12 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Local: Escola Lauro Cavalcante

Horário: 8h

5/12 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Local: Escola Paulo Freire

Horário: 8h

4/12 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Local: Escola Tenente Barbosa

Horário: 8h

9/12 – Palestra sobre os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Local: Escola Padre Edson de Oliveira

Horário: 8h