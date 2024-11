VÍDEO: Prisão de feirante causa confusão generalizada entre população e PMs

Um homem de 29 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso durante abordagem da Polícia Militar (PM-BA), na última quinta-feira (14), na região do centro de Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia.

Informações preliminares apontam que o rapaz seria um feirante e estaria trabalhando no momento do ocorrido. Imagens que circulam nas redes sociais mostram ele sendo imobilizado por três agentes policiais.

Testemunhas que presenciaram a situação relataram que os policiais teriam chegado de forma truculenta para prender o feirante e derrubaram a barraquinha de frutas em que ele estava. Os vídeos mostram o momento da abordagem e prisão.

A situação revoltou populares que estavam no local, que tentaram impedir que o homem fosse colocado dentro da viatura por parte das equipes policiais. As imagens ainda mostram os agentes respondendo com o uso da força, acertando com um cassetete, inclusive, mulheres que estavam no local.

A reportagem do BNews entrou em contato com a Polícia Militar (PM-BA) e a corporação informou que agentes da 77ª CIPM atuavam em apoio a servidores da Prefeitura de Vitória da Conquista, para fiscalizar vendedores ambulantes.

De acordo com a versão da PM, o homem desobedeceu às ordens dos servidores municipais, derrubando um carrinho de frutas ao chão e tentando angariar apoio junto às pessoas presentes, inflamando-as contra os agentes de fiscalização e os policiais militares.

O feirante foi encaminhado para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), juntamente com os servidores municipais, sendo toda a ação de fiscalização registrada e filmada pelos agentes.





