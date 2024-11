Saneacre convoca aprovados em seletivo para assinar contrato

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), divulgaram nesta terça-feira, 19, o edital de convocação para entrega de documentos e assinatura de contrato dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado.

Os candidatos convocados devem comparecer às sedes do Saneacre em suas respectivas cidades entre os dias 19 de novembro e 2 de dezembro de 2024, no horário das 8h às 14h. Nos municípios isolados, o atendimento segue um calendário específico, com datas variando entre 26 de novembro e 5 de dezembro de 2024.

A relação de endereços inclui unidades do Saneacre em cidades como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Xapuri, além de localidades mais remotas como Jordão e Santa Rosa do Purus.

Os convocados devem apresentar extensa lista de documentos, incluindo: Carteira de identidade e CPF, Certidão de quitação eleitoral, Certificado de reservista (para homens), Diploma ou certificado de conclusão de ensino exigido pelo cargo, CNH na categoria correspondente, se aplicável, Atestado médico pré-admissional e Certidões negativas da Justiça Estadual e Federal.

Além disso, diversas declarações, como de bens, dependentes, herdeiros e antecedentes, deverão ser preenchidas e entregues. Esses modelos estão disponíveis no site do IBFC.

Os candidatos que tiverem a documentação homologada deverão comparecer no dia 2 de janeiro de 2025 para assinatura dos contratos.

Dúvidas e esclarecimentos sobre o processo seletivo podem ser obtidos por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do IBFC, pelo telefone (11) 4788-1430, ou pelo site oficial da instituição.

saneacre