Roberto Duarte: “a aliança do Republicanos com Alan Rick é inquebrável”

O deputado federal Roberto Duarte, atual presidente regional do partido Republicanos, confirmou que houve uma conversa interna sobre a possibilidade de o partido indicar o vice do PP para as eleições de 2026.

“Há mais de dois anos, estamos comprometidos com a candidatura ao governo do senador Alan Rick”, declarou, esclarecendo que as direções nacionais de seu partido e do União Brasil já traçaram um caminho seguro para a consolidação dessa aliança.

Segundo Duarte, a potencial eleição de Alan Rick proporciona ao Republicanos um lugar no Senado, visto que Jamyl Júnior, que faz parte do mesmo partido, é o primeiro suplente.

Ele ressaltou que o Republicanos se fortaleceu nas eleições em todo o país, incluindo no estado do Acre. “O Republicanos irá presidir a Câmara Federal com o deputado Hugo Motta, e é possível que tenhamos o governador Tarcísio de Freitas (SP) como candidato à presidência”, acrescentou.

“Imagine uma nova história para sua vida e acredite nela”. (Paulo Coelho)

. Para quem não sabe, a deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) está elegível até o julgamento do mérito da ação que a tornou inelegível por dez anos.

. Significa que poderá sim concorrer a mais uma eleição!

. O governador Gladson Cameli (PP) fechou em copas quando se trata de 2026; sua preocupação no momento é honrar com as finanças, já que todo final de ano as despesas mais que dobram.

. Algumas lideranças da Federação PT, PC do B, Psol, e PV avaliam que o campo progressista deve ter um candidato a governador em 2026.

. Talvez o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana/, pré-candidato ao Senado, não goste muito da ideia.

. Jorge será o responsável pelo palanque do presidente Lula em 2026.

. Por falar em Lula, ele vai destinar cerca de R$ 1 bilhão para as BR’s 317 e 364.

. A propósito, um deputado da direita comentava a boa situação da BR-364: “Fiz de CZS a Rio Branco em seis horas e meia; e olha que ando devagar”, disse.

. Ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes disse que Marina Silva é odiada no Acre.

. O problema não é ser odiado: É a causa!

. A causa da Marina é defender a vida e a preservação da natureza em todo o planeta; suas ideias vão de encontro a cobiça do grande capital privado e público das nações.

. “Vocês serão odiados pelas pessoas, mas primeiro odiaram a mim”, disse Jesus aos seus discípulos.

. Lembrando que, na conversa com o deputado Roberto Duarte, ele disse que nenhum candidato a deputado estadual ou federal poderá apoiar candidaturas alheias ao partido.

. Por exemplo:

. Um candidato a estadual apoiar um federal de outra sigla, aí não!

. Neste final de ano alguns poucos receberão muitos; e muitos receberão poucos; esse é o Brasil das injustiças.

. Feliz dia da Bandeira!!!

. Fosse Bolsonaro o presidente, seria feriado hoje; amanhã, talvez não!

. Em uma praça no centro tem uma árvore cheia de jabutis e um laranjal que pode ser enfeitado para o Natal.

. Bom dia!