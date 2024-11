Por causa de ciúmes, pinschers entram em “guerra”; assista

Cookie e Nog são cachorros da raça pinscher que por causa de ciúmes de tutora, entraram em “guerra” para ver quem iria ter a atenção da humana para si. A cena divertiu os usuários do TikTok.

O vídeo, postado na última quarta-feira (13), mostra a humana chamando os pets para fazer carinho, porém, eles começaram a latir e partiram para cima um do outro, disputando a atenção da tutora, travando uma “guerra”.

A humana ficou afastando Cookie e Nog até que chegou um momento em que tudo se acalmou e cada um foi para um lado da tutora, que riu da situação.

A postagem já conta com mais de 260 mil curtidas e com quase seis mil comentários. “Eu quando acordo e alguém me fala um desaforo de manhã!”, brincou uma seguidora. “Parece eu e o meu marido!”, disse rindo outra internauta.