Mengão confirma: time sub-20 do Flamengo disputa amistoso de reabertura do Arena da Floresta

Do portal Flamengo —

A equipe sub-20 de futebol do Flamengo foi convidada a disputar um amistoso para celebrar a reabertura do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, no próximo dia 24 de novembro, às 17h. Após ampla reforma, o local reabre suas portas com a partida do Rubro-Negro contra o Santa Cruz do Acre, atraindo torcedores de todo o estado. Os portões abrem para o público às 14h. O torcedor também poderá acompanhar a partida ao vivo, com imagens, pela FlaTV!

A realização do amistoso busca movimentar a economia local, atrair atenção nacional e consolidar o estádio como espaço de práticas desportivas de alto rendimento. A partida será realizada após uma revitalização do estádio pelo Governo do Acre, que agora conta com uma infraestrutura modernizada e capacidade para 13.784 espectadores.

Os ingressos começaram a ser trocados na sexta-feira (15), mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível e um brinquedo. Os pontos de troca em Rio Branco estão localizados nas lojas da rede de supermercados Arasuper. Confira os endereços:

Arasuper Sobral: Estrada Deputado José Rui da Silveira Lino, nº 1.586, bairro Aeroporto Velho;

Arasuper Aviário: Estrada do Aviário, nº 122, bairro Aviário;

Arasuper Wanderley Dantas: Estrada das Placas, nº 2.504, bairro Wanderley Dantas;

Arasuper Tangará: Av. Nações Unidas, nº 3.718, Conj. Tangará, bairro Estação Experimental;

Arasuper Isaura Parente: Rua Isaura Parente, nº 722, bairro Isaura Parente;

Arasuper Via Chico Mendes: Via Chico Mendes, nº 484, bairro Triângulo Velho.

Para os moradores de Cruzeiro do Sul, a troca de ingressos pode ser realizada no Ginásio Poliesportivo Jader Saraiva Machado. Crianças até 12 anos não pagam ingresso.