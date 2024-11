Inscrições para Ensino Médio no Ifac encerram dia 6 de dezembro

Continuam abertas, até o dia 06 de dezembro, as inscrições do Processo Seletivo 2025/1 do Instituto Federal do Acre (Ifac). Nesta edição, estão sendo ofertadas vagas para estudantes que vão iniciar o Ensino Médio a partir do próximo ano, como também para aqueles que já concluíram o Ensino Médio e desejam realizar uma capacitação profissional de curta duração.

Clique aqui e se inscreva

Para os cursos técnicos integrados, que são destinados aos alunos e alunas que vão começar o Ensino Médio em 2025, estão sendo ofertadas 760 vagas. Para as pessoas que já possuem o Ensino Médio e desejam se capacitar profissionalmente, estão sendo disponibilizadas 240 vagas em cursos técnicos subsequentes. Assim como as inscrições, todos os cursos no Ifac são gratuitos.

Para se inscrever é necessário acessar o site https://selecoes.ifac. edu.br/ e preencher as informações solicitadas. Para as vagas dos cursos técnicos integrados, a seleção terá como base as notas de Língua Portuguesa e Matemática do 8º ano, presentes no Histórico Escolar do candidato. Já para os cursos técnicos subsequentes, a seletiva dos novos estudantes será feita a partir das notas de Língua Portuguesa e Matemática disponíveis no Histórico Escolar do Ensino Médio.

Clique aqui e acesse o edital para cursos técnicos integrados

Clique aqui e acesse o edital para cursos técnicos subsequentes

Cursos e vagas

Para a modalidade de técnico integrado, as vagas disponíveis são para os campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Transacreana (Baixada do Sol) e Xapuri.

Confira abaixo quais cursos são ofertados em cada unidade do Ifac:

Campus Cruzeiro do Sul (105 vagas)

Agropecuária (matutino): 35 vagas

Meio Ambiente (matutino): 35 vagas

Zootecnia (matutino): 35 vagas

Campus Rio Branco (175 vagas)

Edificações (matutino): 35 vagas

Informática para Internet (matutino): 70 vagas

Redes de Computadores (matutino): 70 vagas

Campus Sena Madureira (120 vagas)

Administração (matutino): 40 vagas