Guarda Municipal é filmada furtando celular em balcão de restaurante; veja vídeo

O suposto furto do celular aconteceu na zona norte do Rio | Bnews - Divulgação Reprodução Redes Sociais

Uma guarda municipal foi detida, nesta segunda-feira (18), suspeita de furtar um celular em um restaurante localizado em Guadalupe, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A agente estava usando um colete do programa BRT Seguro e estava acompanhada de um colega, também uniformizado. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens do estabelecimento mostram os dois agentes no balcão, por volta das 14h, eles estavam mexendo nas carteiras e cartões, como se estivessem prestes a pagar a refeição. Não havia funcionários no atendimento, um celular estava sobre o balcão e no vídeo é possível perceber a movimentação da mulher antes de pegar o celular, como se estivesse observando o local. Com o smartphone em mãos, ela o coloca no bolso, retomando a conversa com o colega.

Logo após o ocorrido, a direção do programa BRT Seguro e a Secretaria de Ordem Pública (Seop) foram notificadas e realizaram uma busca para localizar a agente. A gestão do programa, junto com a Corregedoria da Guarda Municipal, levou a suspeita até a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde foi aberta uma investigação e ela, além de testemunhas, foi ouvida.

Confira vídeo:





