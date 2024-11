Governo realiza convocação de aprovados no processo seletivo do Saneacre

Os candidatos convocados deverão comparecer a uma sede do Saneacre, das 8h às 14h, no período de 19 de novembro a 5 de dezembro, de acordo com a cidade em que se deve apresentar, para entrega da documentação exigida e assinatura do contrato, conforme orientações do edital.

A lista de convocação apresenta informações na seguinte ordem: cargo, localidade, número de inscrição, nome do candidato, nota e classificação final.

A ação reforça o compromisso do governo do Acre em garantir maior eficiência e qualidade nos serviços de água e esgoto, ampliando o acesso da população ao saneamento básico. A parceria entre a Sead e a Saneacre reflete o empenho do Estado em priorizar políticas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao processo por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do IBFC, pelo telefone (11) 4788-1430, ou no endereço eletrônico www.ibfc.org.br. O edital completo está disponível no Diário Oficial, e os candidatos devem seguir rigorosamente as orientações para assegurar a contratação.