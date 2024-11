Deslizamentos, novas obras e controle de peso nas rodovias: o recado de Gladson Cameli ao superintendente do DNIT no Acre

O governador Gladson Cameli recebeu na manhã desta segunda-feira, 18, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre, Ricardo Araújo, em uma reunião estratégica que também contou com a participação da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sula Ximenes. O encontro teve como pauta principal o planejamento e as ações emergenciais para garantir a trafegabilidade e a manutenção das rodovias federais no estado durante o período do inverno amazônico.

Durante o encontro, o governador reafirmou o compromisso do governo do Acre em colaborar com as iniciativas do Dnit. “As ações do Dnit no nosso estado são sucesso para o povo acreano. Estamos à disposição para apoiar no que estiver ao nosso alcance”, declarou.

Um dos principais temas discutidos foi o deslizamento de parte da BR-317, próximo ao município de Epitaciolândia, causado pelas fortes chuvas. Segundo Ricardo Araújo, equipes já estão realizando os reparos no local, e a previsão é que o trecho seja completamente recuperado e liberado ainda nesta segunda.

Outro ponto de atenção foi o sobrepeso de caminhões na BR-364, que pode comprometer a durabilidade da estrada durante o período chuvoso. O superintendente do Dnit destacou a necessidade urgente de medidas de fiscalização.

“Estamos propondo um convênio com o Deracre para implantar uma balança de pesagem ainda este ano, visando controlar o excesso de peso dos veículos e garantir mais durabilidade à rodovia”, afirmou Araújo. Ele também revelou que, em 2025, será lançado o projeto de recuperação total da BR-364, no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Além disso, o superintendente anunciou que, no dia 2 de dezembro, o Dnit abrirá a licitação para as etapas finais do Anel Viário de Brasileia e Epitaciolândia, aguardando a participação de empresas interessadas para retomar e concluir a obra o mais rápido possível.

O superintendente enfatizou a importância da parceria com o governo estadual para superar os desafios logísticos e climáticos. “Temos uma preocupação muito grande com a BR-364 neste período de muitas chuvas, especialmente com o fluxo intenso de caminhões com sobrepeso. Precisamos limitar esses excessos para garantir que a estrada suporte o inverno amazônico”, explicou.

Araújo também destacou os investimentos previstos para 2025: “Vamos começar o ano com R$ 600 milhões em verbas, com possibilidade de chegar a R$ 1,1 bilhão até o final do ano. Esse recurso será fundamental para transformar a BR-364 em uma rodovia de qualidade, como a população acreana merece”.

“Estamos avançando com a parceria entre o Deracre e o DNIT para a instalação da balança de pesagem na BR-364. Essa iniciativa não apenas fortalece o controle e a segurança na rodovia, mas também garante que a arrecadação gerada seja revertida para o estado, beneficiando diretamente a nossa população. Esse é mais um passo no compromisso do Deracre com o desenvolvimento e a infraestrutura do Acre”, disse a presidente do Deracre, Sula Ximenes.