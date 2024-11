Conheça Henzio Albuquerque, que assumiu a superintendência da PRF no Acre

Na última quinta-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF/AC) realizou a cerimônia de posse do novo superintendente, PRF Henzio Albuquerque, em evento no auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), em Rio Branco. O momento solene contou com a presença de servidores, terceirizados e diversas autoridades, incluindo uma comitiva da PRF vinda de Brasília liderada pelo Diretor-Geral substituto, PRF Alberto Raposo.

Acreano de 45 anos, casado e pai de três filhos, Henzio Albuquerque é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Acre e possui pós-graduação em Gestão Pública e de Pessoas. Na PRF desde 1999, Henzio construiu sua carreira no estado, exercendo cargos de destaque em áreas operacionais e administrativas, além de atuar como Superintendente Substituto em ocasiões anteriores.

À frente de mais de 90 policiais rodoviários federais e com o desafio de fiscalizar 1.347 km de rodovias federais no estado, o novo superintendente reforçou o compromisso com a segurança no trânsito e o combate ao crime nas rodovias acreanas. Em seu discurso, destacou a importância de valorizar a equipe e fortalecer as condições de trabalho dos servidores para continuar a missão de salvar vidas e proteger a sociedade.

A posse marca um novo ciclo na gestão da PRF/AC, com foco em excelência e segurança nas estradas.

