Com vagas para o Acre, Iniciativa Amazônia+10 lança programa de residência na Amazônia Legal

O Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) lançaram o Programa Iniciativa Amazônia+10 de Residência em CT&I, que vai alocar nove consultores nas Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) dos estados da Amazônia Legal. O governo do Acre apoia o programa por meio da adesão da Fapac, garantida pelo acordo de cooperação firmado com a Iniciativa Amazônia+10 (Confap, Fapesp, CNPq e três agências internacionais).

“Essa oportunidade da vaga de trabalho na Fapac, em que o profissional será contratado pelo BID, parceiro na iniciativa, vai contribuir para a atuação no fortalecimento institucional da Ciência, Tecnologia e Inovação na região, apoiando, assim, as ações ligadas à Iniciativa Amazônia+10, que conta com a parceria da Fapac desde 2022”, destacou a coordenadora do programa Amazônia+10, Jussara Brito.

A seleção dos candidatos será conduzida pelo Departamento de Recursos Humanos do BID. Os pré-selecionados passarão por uma entrevista com as equipes da Iniciativa Amazônia+10 e das FAPs, para garantir que eles estejam alinhados às necessidades de cada uma das nove instituições. Os interessados podem se inscrever no site: https://www.amazoniamaisdez.org.br/chamadas.

Ao longo de 12 meses, os residentes, em início de carreira e com pelo menos um ano de experiência em pesquisa ou políticas públicas, terão um papel fundamental no apoio a ações ligadas à Iniciativa Amazônia+10. Suas atividades incluirão monitoramento e avaliação de projetos apoiados pela iniciativa, levantamento de dados, além da conexão com pesquisadores e universidades, promovendo uma rede de colaboração regional e nacional. Há uma preferência por pessoas que já residam na cidade de atuação, que sejam naturais do estado, ou da Amazônia Legal, e que tenham experiência de vida ou trabalho na região.

A formalização da parceria entre BID e Confap ocorreu em março deste ano, durante o 63º Fórum Nacional do Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti) e Confap, onde os líderes das duas instituições assinaram um termo de cooperação estratégica.

Durante o evento, Morgan Doyle, representante do BID no Brasil, ressaltou que a colaboração visa fortalecer e apoiar a formação de equipes nas FAPs da Amazônia Legal.

“O tema Amazônia é um eixo central no nosso trabalho. O BID entende que a Iniciativa Amazônia+10 é um projeto absolutamente fundamental para promover pesquisa e desenvolvimento na região. Entendemos que um dos grandes desafios para poder deslanchar ou acelerar o desenvolvimento sustentável é investir em pesquisa aplicada. E ninguém melhor do que as FAPs para impulsionar essa questão”, afirmou Doyle.

Com um aporte financeiro de US$ 300 mil (em torno de R$1,4 milhões), o BID já contribuiu para a criação de três postos de trabalho, em Belém e Manaus, de profissionais especializados em Gestão de Programas de Inovação.

Apoio

Na primeira Chamada Amazônia +10, realizada em 2022, o governo do Acre investiu o recurso de R$ 200 mil para a contratação de seis propostas de pesquisadores no Acre. Em 2023, na Chamada de Expedições Científicas, o governo do Acre ofereceu um recurso de R$ 500 mil para a contratação das propostas aprovadas. Esses valores são de extrema importância para o incentivo à pesquisa no Acre, resultando em desenvolvimento científico e tecnológico para nosso estado.