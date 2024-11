Colégio Militar da PM abre seletivo para 6º ano do fundamental

O Governo do Acre, por meio do Comando da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), divulgou nesta terça-feira, 19, o edital que regulamenta o processo seletivo para ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET) em Rio Branco (AC). O certame oferece 120 vagas, sendo 60 destinadas a dependentes de policiais militares e 60 para a comunidade civil.

As inscrições ocorrem de 25 a 29 de novembro de 2024, presencialmente no CMET, localizado na Estrada do Calafate, Bairro Calafate, em Rio Branco (AC). Após a homologação, haverá sorteio público no dia 10 de dezembro para definir os candidatos que avançam para o exame intelectual, previsto para 22 de dezembro.

O cronograma prevê ainda a divulgação do gabarito oficial no dia 23 de dezembro e o resultado preliminar em 27 de dezembro. Recursos poderão ser interpostos nos dias 2 e 3 de janeiro de 2025, com o resultado final e a classificação publicados no dia 14 de janeiro de 2025.

Para participar, o candidato deve ter até 12 anos completos até 31 de dezembro de 2025, estar cursando ou ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental e atender às exigências de documentação descritas no edital.

O processo seletivo é dividido em cinco fases: inscrição, homologação, sorteio, exame intelectual e matrícula. No sorteio público, realizado separadamente para militares e civis, serão selecionados candidatos em número equivalente ao dobro das vagas disponíveis.

O exame intelectual, eliminatório e classificatório, avaliará o desempenho dos candidatos que avançarem nas etapas anteriores. Há também reserva de 3% das vagas para candidatos com deficiência, conforme regulamento interno.

O edital completo está disponível ao final da matéria. Interessados devem atentar aos prazos e à obrigatoriedade de apresentação dos documentos necessários durante as etapas. O não comparecimento ou o descumprimento das regras do edital implicará na eliminação do candidato.

