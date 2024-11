Câmara de Sena Madureira lança edital de concurso público

O Instituto UNIQUE tornou público na última segunda-feira, 18, o edital do Concurso Público nº 01/2024 da Câmara de Sena Madureira. O certame oferece vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.500 a R$ 3.960, além de formação de cadastro reserva.

As inscrições estarão abertas entre 18 de novembro e 13 de dezembro de 2024, exclusivamente pelo site do organizador www.institutounique.org.br. .

As vagas são de auxiliar legislativo (Serviços Gerais e Vigia): exige ensino fundamental completo e oferece salário de R$ 1.500, técnico legislativo (Administração, Motorista e Informática): requer ensino médio completo, com vencimentos de R$ 2.640 e analista legislativo (Administração e Contabilidade): destinado a candidatos com ensino superior, com salários de R$ 3.960.

Cada função possui atribuições específicas descritas no edital, que incluem atividades administrativas, de suporte técnico e de vigilância.

As inscrições deverão ser realizadas online, com taxas variando de R$ 50 a R$ 80, dependendo do cargo escolhido. A primeira fase será uma prova objetiva, prevista para 19 de janeiro de 2025, a ser realizada na cidade de Sena Madureira. Para cargos de nível superior, haverá também avaliação de títulos.

Embora o concurso não reserve vagas específicas para pessoas com deficiência (PcD), é garantida a igualdade de condições durante o processo seletivo. Candidatos de baixa renda poderão solicitar isenção da taxa de inscrição até o dia 28 de novembro de 2024, mediante comprovação documental.

A lista de inscritos e o local das provas serão divulgados no site do Instituto UNIQUE no dia 19 de dezembro de 2024. Os candidatos aprovados terão dois anos de validade no certame, com possibilidade de prorrogação por igual período, dependendo da necessidade da Câmara.

O edital completo pode ser acessado abaixo:

7581ac194c562308015a5b9b4d6d1205.pdf