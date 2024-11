Ana Maria Braga confunde nome de presidente dos Estados Unidos com terrorista; assista

Ana Maria Braga cometeu uma gafe ao vivo durante o programa ‘Mais Você’, da TV Globo, nesta terça-feira (19). A apresentadora comentou sobre a cúpula do G20, que está acontecendo no Rio de Janeiro, e se confundiu ao falar o nome do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

A loira acabou chamando Biden de Bin Laden, fazendo referência ao terrorista Osama Bin Laden, chefe do grupo responsável pelo ataque às torres gêmeas em 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos.

“Hoje é o último dia da reunião de cúpula do G20, formada por líderes das principais economias do mundo, que estão reunidos lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O presidente Lula e a primeira dama, Janja, deram as boas-vindas aos chefes de estado e tiveram uma sequência de fotos protocolares, o presidente da França, Emmanuel Macron, um aperto de mão afetuoso com o Bin Laden, dos Estados Unidos…”, disse ela.

“Joe Biden”, corrigiu o boneco Louro Mané. “Joe Biden, tô bem doida mesmo logo cedo”, brincou ela, reconhecendo o erro. O registro do momento acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas.

Presidente QUEM, Ana Maria Braga? pic.twitter.com/ayOMSMPf6o — William De Lucca (@delucca) November 19, 2024

“Eu quero muito acreditar que isso foi IA (Inteligência Artificial) hahahahahahah”, disparou um. “Ela é um meme ambulante”, brincou outra. “Que situação!”, disparou um terceiro. “Ato falho”, justificou mais um.

