Acre só erradicará pobreza extrema em 2033, mostram dados do IBGE e FGV

Por Mileninum —

Atualmente, 4,4% da população brasileira vive em extrema pobreza, o que corresponde a 9,5 milhões de pessoas. Utilizando dados do IBGE e da FGV, o Brasil em Mapas projetou o ano de erradicação da pobreza extrema em cada estado brasileiro, considerando o parâmetro do Banco Mundial, de uma taxa inferior a 3% da população vivendo com menos de US$ 2,15 por dia.



Destacam-se positivamente Santa Catarina, que atingiu o parâmetro global em 2005, e outros estados como Distrito Federal, São Paulo e Paraná, que já erradicaram a extrema pobreza. Por outro lado, desafios persistem em estados como Maranhão e Acre, com previsões de erradicação apenas para 2027 e 2033, respectivamente.

Os dados evidenciam avanços significativos, alinhados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, mas reforçam a necessidade de esforços contínuos para garantir que todas as unidades federativas alcancem a meta até 2030.