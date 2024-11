VÍDEO: Vinícius Júnior aproveita visita em Salvador para almoçar com Léo Santana

A passagem da Seleção Brasileira por Salvador, para o duelo contra o Uruguai, nesta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, proporcionou um encontro inusitado. Na última sexta-feira (15), o astro do Real Madrid, Vinícius Júnior, almoçou na casa do cantor Leo Santana.

O jogador tem aproveitado o período na capital baiana para reencontrar com alguns amigos e o artista baiano está entre eles. O encontro foi divulgado por Cristian Bell, durante conversa com o craque.

“Foi no condomínio ontem, nem passou a visão”, brincou o humorista ao revelar que o atleta estava no residencial onde ele e o Léo moram.

Vinícius, entretanto, afirmou que só esteve no local realmente para poder almoçar com Léo Santana: “Não sabia que você morava lá. Só fui lá para almoçar com Léo Santana, almocei lá rapidinho”.

