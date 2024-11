Vídeo: Cantor é acusado de humilhar funcionário e é vaiado em show

O cantor Ed Motta chocou os seus fãs ao ser flagrado em um momento polêmico durante o festival “Rock The Mountain”, no Rio de Janeiro, na noite de domingo (17), ao ser acusado de humilhar um funcionário durante a apresentação.

De acordo com os relatos das pessoas presentes, Ed Motta teria ameaçado demitir o funcionário durante o show, deixando o público revoltado com a sua atitude. Os fãs começaram a vaiar o artista, e um vídeo que circula nas redes sociais mostrou o momento em que o famoso apareceu brigando com a outra pessoa.

No Instagram, uma fã chegou a cobrar Motta pelo seu comportamento. “Estava no show e não achei elegante e nem respeitoso a atitude do artista de levar para o público os problemas que estavam acontecendo. Fui pra ver o show e curtir as músicas e em cada nova música um novo atrito aparecia. Decepcionou! Além do mais, muito feio suas atitudes com sua equipe, inclusive ‘demitindo’, na frente de todo o público uma pessoa da produção, a quem expôs de uma forma pouco cuidadosa”, declarou.

“Foram menos cuidadosos e profissionais comigo. Todos recebem o mesmo cachê, o nível dos erros cometidos hoje comprometeram a minha performance e consequentemente da banda. Não foi coisa simples, coisa pouca, foi grave, sério. Mas você tem toda razão eu deveria ter uma inteligência emocional (sangue de barata) mais aguçada. Pedi desculpas pelo ocorrido no show e peço novamente a você e todos os presentes”, declarou Ed Motta.

Confira:

https://twitter.com/Noticieibr/status/1858330231796277654