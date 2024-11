TJAC convoca aprovados no processo seletivo de juiz leigo

A Presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) convocou três candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para o desempenho das funções de juiz leigo. A lista de convocados está disponível na edição n.º 7.664 do Diário da Justiça (pág. 77), publicado nesta segunda-feira, 18 de novembro.

Conforme o edital, os candidatos devem apresentar a documentação no prazo de cinco dias úteis, presencialmente, na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (Gedep), localizada na rua Tribunal de Justiça, Rodovia BR-364, km 2, Via Verde.

São exigidos os seguintes documentos:

Uma foto 3×4 recente;

Comprovar o cumprimento das obrigações eleitorais;

Apresentar certidões dos Distribuidores cíveis e criminais;

Carteira de identidade;

Cadastro de pessoas físicas – CPF;

Comprovante de endereço;

Comprovante de Inscrição PIS/PASEP/NIT;

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior de bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e dois anos de experiência em advocacia.

Declaração de disponibilidade de horário compatível com as atividades dos Juizados Especiais;

A documentação solicitada deverá ser original e será digitalizada no setor de entrega e logo em seguida devolvida.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: gedep@tjac.jus.br ou no telefone: (68) 3212-8264.