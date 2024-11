Senac promove Mês da Conciliação no Estado do Acre; veja como participar

O Senac Acre, com o objetivo de oferecer aos alunos e ex-alunos oportunidades especiais de regularização de débitos em atraso, realiza, de 18 de novembro a 18 de dezembro, o segundo Mês da Conciliação Senac 2024. A iniciativa abrange as unidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Brasiléia, e contará também com atendimento por telefone e WhatsApp.

Durante o período, a instituição proporcionará condições facilitadas e atrativas, incluindo descontos de até 100% em juros e multas para pagamentos à vista e opções de parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito. Os descontos nos juros e multas variam de 90% a 50%, dependendo da quantidade de parcelas escolhida.

Os pagamentos poderão ser efetuados à vista, por meio de boleto, cartão de débito, crédito ou PIX, com o desconto máximo, ou parcelados de 2 a 10 vezes no cartão de crédito, com descontos decrescentes conforme o número de parcelas.

Para participar, os interessados devem comparecer a uma das unidades do Senac no Acre ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp 68 3302 0210. O processo de negociação é ágil e descomplicado.

Com o Mês da Conciliação, o Senac Acre busca não apenas reduzir a inadimplência, mas também proporcionar condições que favoreçam a regularização financeira dos alunos e ex-alunos, reforçando seu compromisso com uma educação acessível e inclusiva.