Segunda-feira será quente, abafada e com chuvas pontuais no Acre

O clima quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais, deve predominar no Acre nesta segunda-feira (18), segundo a previsão do portal O Tempo Aqui.

A umidade relativa do ar mínima ficará entre 45% e 55% durante a tarde, enquanto a máxima pode variar de 90% a 100% no início da manhã. Há média probabilidade de chuvas fortes em algumas regiões. Os ventos serão predominantemente fracos a calmos, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas previstas por região:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre

Mínima: 22°C a 24°C

Máxima: 34°C a 36°C

Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus

Mínima: 22°C a 24°C

Máxima: 35°C a 37°C

Plácido de Castro e Acrelândia

Mínima: 22°C a 24°C

Máxima: 34°C a 36°C

Sena Madureira e Manuel Urbano

Mínima: 22°C a 24°C

Máxima: 34°C a 36°C