Rio Acre continua subindo e se aproxima dos 4 metros

Aos poucos, o período crítico do Rio Acre na capital acreana vai sendo superado graças a chegada do inverno amazônico.

Com as chuvas que já acontecem de forma frequente, o nível do manancial tem aumentado diariamente. Conforme medição da Defesa Civil nesta segunda-feira,18, o Rio Acre se aproxima dos 4 metros.

A medição, realizada nesta manhã apresenta um registro de 3,87m. No comparativo da segunda-feira da semana passada, o rio subiu quase dois metros.

Em 2024, os moradores das comunidades ribeirinhas na capital acreana enfrentaram o nível mais crítico da história, quando no mês de setembro, o nível do Rio Acre atingiu 1,23m.