Pitty é alvo de copo de bebida durante show e “parte para cima” de agressora; veja vídeo

A cantora Pitty se apresentava no palco quando uma mulher jogou um copo e molhou a artista com bebida | Bnews - Divulgação Reprodução / Multishow

A cantora Pitty se apresentava no palco quando uma mulher jogou um copo e molhou a artista com bebida | Bnews - Divulgação Reprodução / Multishow

Um show de Pitty, em Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo, teve um momento no mínimo desconfortável para a artista. Isso porque a cantora baiana foi alvo de copo de bebidas arremessado por uma mulher que estava em uma área próxima ao palco da casa de shows.

A agressão aconteceu quando a roqueira conversa com o público. “Vocês estão à vontade aí?”, questionou aos fãs para saber se estava tudo bem com quem participava da ‘roda’ e foi surpreendida com o objetivo passando ao seu lado. Apesar de não ser atingida, Pitty acabou sendo molhada pela bebida.

Em seguida, a cantora não se intimidou e encarou a mulher que jogou o copo, como mostra um vídeo que circula nas redes sociais. “Levanta a mão aí a coisa bonita que jogou a bebida em mim […]”. Antes de seguir com a apresentação, a baiana completou: “Eu sei que quem está ao lado dela não tem nada a ver com isso.”, declarou.

Fonte: BNEWS