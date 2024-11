Nova Ponte do Viola garante maior integração entre Mâncio Lima e Rodrigues Alves

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), concluiu na sexta-feira, 18, a obra de construção da nova Ponte do Viola, sobre o Igarapé Branco, na divisa entre os municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

“Esta ponte foi construída para proporcionar acesso a quem mais precisa, garantindo também direitos fundamentais como saúde, educação e segurança”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A nova ponte tem 32 metros de comprimento e 5 metros de largura, localizada no Ramal dos Caetanos. A construção da ponte é essencial para o tráfego de aproximadamente 300 produtores rurais, que dependem dessa via para escoar sua produção. A estrutura foi erguida para assegurar o acesso das famílias da região e a passagem do ônibus escolar, garantindo o direito à educação de crianças e adolescentes.