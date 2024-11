Maior serial killer de Alagoas fazia selfies no túmulo das vítimas; veja

Um homem identificado como Albino Santos de Lima, tornou-se o maior serial killer de Alagoas. Em um ano, o acusado cometeu 10 homicídios de mulheres e jovens, além de outros oito assassinatos que estão sendo investigados e podem ser atribuídos a ele. Os crimes ocorreram em Maceió, capital do estado e foram divulgados pela TV Globo.

O homem de 42 anos é um ex-segurança penitenciário que foi pego quando os investigadores notaram que as vítimas tinham perfurações vindas de uma munição específica. Após isso, com gravações de câmeras de segurança, chegaram até o suspeito, que acabou confessando os assassinatos em série.

Com frieza em suas ações, ele depôs na polícia e expôs seus métodos de execução. Segundo a polícia, após matar ele ia ao cemitério e fazia selfies em frente as sepulturas, registrando o momento em fotos e vídeos.

Os assassinatos eram premeditados, o homem monitorava suas vítimas pelo Instagram, vendo a rotina e a vida que levavam. “Eu fazia uma investigação por conta própria”, disse em depoimento.

O homem teve o celular apreendido e nele havia uma lista com nomes que seriam os novos alvos do assassino. Ele marcava no calendário a data em que cada crime devia ocorrer. Com ele, havia uma pistola calibre 380 que foi apreendida.

“Ele tinha uma obsessão por pessoas jovens, mulheres, de pele mais escura. Sete das dez vítimas têm esse perfil. A gente acredita que ele possa ter sofrido algum tipo de rejeição, e por isso ceifado essas vidas”, discorreu a delegada Tacyane Ribeiro. “A cabeça dele é a cabeça de uma pessoa doente, sociopata. Esse vai ser o caminhar da minha defesa, visto que ele tem direito, mesmo sendo um ‘serial killer’”, declarou Geoberto Bernardo de Luna, advogado de Albino.