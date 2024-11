Fique esperto: Detran do Acre alerta para um novo golpe na praça

A Associação Nacional dos Detrans (AND) chama a atenção dos condutores para um novo golpe que tem sido aplicado. Trata-se de notificações falsas por diversos meios, como SMS, WhatsApp e e-mail, que imitam comunicações reais feitas pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) e têm feito vítimas em diversos estados.

Uma das principais dinâmicas da tentativa de golpe consiste no envio de mensagens com notificações afirmando que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está em processo de suspensão ou até cassação em andamento. Ao acessar o suposto link de consulta, o cidadão é direcionado a uma página falsa que simula o sistema gov.br, do governo federal.

Ao preencher os dados para fazer a consulta, o resultado mostra dados pessoais do condutor e supostas informações da infração cometida e valores, além de um campo com a opção “regularizar”. Há alertas e casos registrados nos estados do Paraná, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Roraima, Pernambuco, Amazonas, Sergipe, Maranhão, Bahia, Acre, Rondônia, Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

A Associação Nacional dos Detrans (AND), por meio de nota assinada pelo presidente Givaldo Vieira, orienta o condutor que receber notificação de suspensão ou cassação de CNH, por meios que não sejam os oficiais de cada Detran, que não acesse e denuncie à Ouvidoria ou órgãos policiais do seu estado.

“Os contatos dos Detrans com os condutores e proprietários de veículos são realizados pelos canais oficiais, por meio de correspondências devidamente identificadas, enviadas via Correios, ou de outras formas que são amplamente divulgadas por cada órgão de trânsito estadual. É fundamental que o cidadão acesse os sites oficiais para consultar se tem infração registrada no veículo ou processo de suspensão ou cassação aberto”, explica Givaldo Vieira.

Carteira Digital de Trânsito

O cidadão tem a opção de baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), onde será possível consultar infrações cometidas. A ferramenta permite que o cidadão faça adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) para ser avisado quando houver nova infração registrada e, inclusive, começar a receber as comunicações exclusivamente de forma eletrônica.

A Associação reforça que os Departamentos Estaduais de Trânsito do país estão em alerta quanto ao golpe e reforçando o compromisso de orientar e trazer segurança ao cidadão.