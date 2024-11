Cachorro protetor ataca tutor após homem fingir que iria bater em bebê; assista

Muitas pessoas ainda possuem um preconceito ao verem crianças crescerem com cachorros, preocupadas com a segurança dos pequenos. No entanto, um cão da raça American Bully mostrou que é um verdadeiro guarda-costas da sua pequena maninha favorita.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, o cachorro apareceu observando a bebê adormecida ao lado do tutor. No entanto, ao ver que o homem estava levantando a mão para, supostamente, bater na pequena, o animal partiu para o ataque.

“Mino sempre foi seu anjo da guarda”, declarou o tutor na legenda da publicação que viralizou e atingiu 4 milhões de curtidas e 81,4 milhões de visualizações.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados pelo comportamento do cão. “E Deus disse. Vou mandá-los sem asas para que ninguém desconfie que são anjos”, “Os animais refletem a criação. Ame seus animais, assim eles amaram sua família”, “Um animal criado da maneira correta, nunca vai se tornar agressivo” e “Sua filha, filha dele”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS