Brasil já registrou mais de 26 mil casos de homicídios dolosos, ao longo de 2024; veja situação do Acre

Rio de Janeiro - Campanha contra homicídios de jovens negros pinta centenas de silhuetas de corpos no chão do Largo da Carioca (Fernando Frazão/Arquivo Agência Brasil)

Rio de Janeiro - Campanha contra homicídios de jovens negros pinta centenas de silhuetas de corpos no chão do Largo da Carioca (Fernando Frazão/Arquivo Agência Brasil)

Ao longo de 2024, o Brasil já registrou 26.591 homicídios dolosos – quando há intenção de matar. De acordo com dados do governo federal, o número de vítimas desse tipo de crime chega a 97 por dia.

Bahia é o estado que registrou até agora o maior número de casos, 3.048. A unidade da federação tem uma taxa de 27,37 homicídios a cada 100 mil habitantes. Na sequência aparece Pernambuco, com 2.474 vítimas e uma taxa de 34,58 casos a cada 100 mil habitantes.

Em terceiro lugar no ranking está o Ceará, com 2.381 casos. Nesse tipo de crime, o estado tem uma taxa de 34,38 casos a cada 100 mil habitantes. Por outro lado, as unidades da federação com menores índices de homicídios dolosos são Roraima, com 83; Acre, com 111; e Distrito Federal, com 151.

Os números são apresentados em meio aos debates entre os governadores dos estados e o governo federal sobre ações que possam melhorar a segurança pública no país. O governo federal até propôs uma PEC com algumas mudanças na área. No entanto, os governantes estaduais acharam a proposta rasa e cobraram medidas mais profundas para minimizar os problemas relacionados à violência. Alguns deles, como Ronaldo Caiado, de Goiás, pede mais autonomia dos estados em relação à elaboração de leis penais.

Confira o número de casos por estado e seus respectivos governadores

AC (111) – Gladson Cameli (PP)

AL (749) – Paulo Dantas (MDB)

AM (797) – Wilson Miranda (UNIÃO)

AP (164) – Clécio Luis (SOLIDARIEDADE)

BA (3.048) – Jerônimo Rodrigues (PT)

CE (3.281) – Elmano de Freitas (PT)

DF (151) – Ibaneis Rocha (MDB)

ES (600) – Renato Casagrande (PSB)

GO (658) – Ronaldo Caiado (UNIÃO)

MA (1.392) – Carlos Brandão (PSB)

MG (2.076) – Romeu Zema (NOVO)

MS (264) – Eduardo Riedel (PSDB)

MT (661) – Mauro Mendes (UNIÃO)

PA (1.874) – Helder Barbalho (MDB)

PB (718) – João Azevedo (PSB)

PE (2.474) – Raquel Lyra (PSDB)

PI (411) – Rafael Fonteles (PT)

PR (1.191) – Ratinho Jr. (PSD)

RJ (2.355) – Cláudio Castro (PL)

RN (467) – Fátima Bezerra (PT)

RO (313) – Marcos Rocha (UNIÃO)

RR (83) – Antonio Denarium (PP)

RS (1.051) – Eduardo Leite (PSDB)

SC (382) – Jorginho Melo (PL)

SE (258) – Fábio Mitidieri (PSD)

SP (1.769) – Tarcísio de Freitas (REPUNLICANOS)

TO (193) – Wanderlei Barbosa (REPUBLICANOS)

Latrocínio

Em relação ao latrocínio – que é o roubo seguido de morte – o Brasil registou, em 2024, 673 casos, com uma média de duas vítimas por dia. Nesse tipo de crime, quem lidera o ranking é o estado de São Paulo, com 135 latrocínios ao longo do ano, com uma taxa de 0,39 casos a cada 100 mil habitantes.

Fundo Nacional de Segurança Pública acumula caixa de R$ 2,9 bilhões, entre 2019 e 2023

Em seguida aparece o Rio de Janeiro, com 64 casos registrados e uma taxa de 0,50 latrocínios cada 100 mil habitantes. Pernambuco, por sua vez, aparece em terceiro lugar, com 57 casos em 2024, além de registrar uma taxa de 0,80 a cada 100 mil habitantes.

Os estados com menos casos são Acre, com 1; Alagoas, com 2; e Amapá e Distrito Federal, com 4, cada.

Segurança: guarda civil municipal não está presente em 76,67% dos municípios

Segurança pública: governadores defendem autonomia para legislar sobre matéria penal

Estupro

Quanto aos casos de estupro, o Brasil já registrou 58.776, ao longo deste ano. A média diária é de 215 casos. São Paulo também apresenta o maior número entre os estados: 11.975, com uma taxa de 34,37 estupros a cada 100 mil habitantes.

O Paraná surge em segundo lugar, com 5.311 casos, uma taxa de 59,89 casos a cada 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro, por sua vez, configura em terceiro, com 4.409 estupros e uma taxa de 34,14 a cada 100 mil habitantes.

Já os que registram os menores números são Roraima, com 434 casos; Acre, com 476; e Amapá, com 479.