Banca Nosso Rumo abre consulta aos locais de prova do concurso da Educação

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) do Acre, divulgaram nesta segunda-feira, 18, a convocação para as provas objetivas e discursivas do concurso público voltado ao provimento de vagas em diversos cargos. As provas serão realizadas no dia 1º de dezembro de 2024, em dois turnos, conforme o horário oficial de Rio Branco.

Os candidatos já podem consultar os locais de prova a partir do dia 18 de novembro, às 13h, por meio do site do Instituto Nosso Rumo, organizador do certame. A consulta é feita na aba “Processos em Andamento” pelo link específico do concurso.

As provas serão aplicadas em dois períodos. No turno da manhã, os portões serão abertos às 7h30 e fechados às 8h. Já no turno da tarde, os portões abrem às 13h30 e fecham às 14h.

A prova objetiva terá duração de quatro horas e será aplicada para todos os cargos. Para os cargos de nível superior, será aplicada também uma prova discursiva. Os candidatos devem permanecer em sala por, no mínimo, duas horas antes de poderem levar o caderno de questões.

Para acessar os locais de prova, os candidatos devem apresentar documento original com foto, como identidade oficial, CNH com fotografia ou carteiras emitidas por conselhos de classe. Não serão aceitos documentos digitais, cópias, ou itens ilegíveis e danificados.

O uso de canetas de corpo transparente, nas cores azul ou preta, é obrigatório, assim como o uso de garrafas transparentes e sem rótulo, devido às restrições relacionadas ao uso de bebedouros.

Para mais informações, consulte o site oficial do Instituto Nosso Rumo.