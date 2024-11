VÍDEO: Homem sofre acidente de moto e é executado ao sair de ambulância

A Delegacia Territorial de Eunápolis investiga a execução de um homem que foi socorrido para um hospital após um acidente de moto na cidade de Itabela, no extremo sul da Bahia. Patrick Santana Costa, de 30 anos, colidiu de frente com uma moto em uma avenida no município e precisou ser socorrida pelo Samu.

Ao ser levado para o Hospital Frei Ricardo, no momento em que era retirado da ambulância, um indivíduo usando capacete ordenou que o enfermeiro se afastasse e efetuou nove disparos contra a vítima. O homem não teria resistido aos tiros e teve o óbito confirmado.

Em um vídeo é possível ver o acidente que fez com que Patrick precisasse do socorro do Samu. No momento do crime, além dos profissionais de saúde, a outra pessoa envolvida no acidente também estava na ambulância.





Fonte: BNEWS