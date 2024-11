VÍDEO: Detento sai de viatura sem algemas e almoça com policiais; entenda

Os policias foram flagrados por câmeras descendo da viatura para almoçar com detento | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais

Dois policiais penais foram flagrados por câmeras de segurança saindo de uma viatura com um homem no último dia 8 na cidade de Serra, no Espírito Santo. Acontece que o homem em questão é um detendo que estava sem algemas. O trio teria ido a um restaurante almoçar.

O detendo que não teve o nome revelado, está preso há três anos por homicídio. Ao g1 o secretário de Justiça do Espírito Santo, Rafael Pacheco, afirmou que o detento tem um “excelente comportamento com histórico de remissão de pena muito alto”.

Os policiais estavam responsáveis por transportar o preso para fazer uma consulta médica em Vitória, capital do Espírito Santos. Um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) foi aberto servidores foram afastados de escoltas de detentos, mas permanecerão atuando em outras atividades na unidade prisional onde trabalha, em Linhares.





