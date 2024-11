VÍDEO: Cantora faz dueto com cachorro e cena viraliza na web

Cantora faz dueto com cachorro e momento fofo diverte internautas | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes sociais

A cantora norte-americana Lauren Paleye, de Nashville, seu pastor australiano chamado Oliver encantaram os internautas ao realizarem um dueto especial que viralizou nas redes sociais.

Na cena compartilhada no Instagram, a artista e seu cãozinho apareceram juntos enquanto performavam a canção “A Life So Changed”, trilha sonora do filme Titanic.

Cheio de emoção, Oliver não decepcionou e deu seu melhor para atingir as notas mais altas, mostrando seu talento e inteligência e protagonizando um momento que rendeu muitas visualizações.

Nos comentários, os internautas elogiaram o talento da dupla. “Até seu cachorro canta… maldita família”, “Vocês estão sincronizados no meio. Tão fofo” e “A coisa mais doce que vi hoje”, declararam.

Confira: