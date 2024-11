Técnico de candidato ao acesso extravasa e tira a camisa após empate na Série B; assista

O técnico Mozart, do Mirassol, foi à loucura após a equipe empatar com o Operário-PR no final da partida e ficar perto do acesso para a Série A do Brasileiro. O duelo aconteceu na sexta-feira (15), no Estádio Gernamo Kruger, em Ponta Grossa.

Após o apito final e a confirmação do 1 a 1 no placar, o treinador tirou a camisa e festejou junto aos torcedores do Mirassol que estavam presentes nas arquibancadas do estádio.

Assista:

https://twitter.com/cornetacaipira/status/1857538044456259879

O empate deixou a equipe paulista com 64 pontos e possibilidade de acesso ainda nesta rodada: basta que o Ceará ou o Sport tropecem em seus compromissos.

Fonte: BNEWS