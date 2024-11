Homem flagra engavetamento enquanto fazia vídeo: assista

Um acidente registrado na orla de Salvador tem viralizado na internet. O vídeo, publicado no antigo Twitter, na manhã deste sábado (16), mostra um engavetamento envolvendo três veículos, que ocorreu nas imediações de Jaguaribe, sentido Itapuã, entre a noite e madrugada.

O curioso do acidente é que o cinegrafista amador explicava a colisão, que até então tinha apenas dois veículos, quando um terceiro carro também bateu. “Ó pra aí, gente, o que aconteceu aqui agora. O carro preto parado ali, mano, com pisca-alerta ligado, que tinha quebrado. O outro carro, sem prestar atenção, veio de lá e bateu. E o motorista estava ali no canto ali, ó, esperando o seguro dele. O cara veio de lá, irmão, e bateu no fundo dele”.

Ao narrar, ele se surpreende com outro motorista que também não prestou atenção e, colidiu nos demais veículos. “Bateu o outro e de novo. Tá vendo? Mais um, meu Deus do céu, gente, três carros”, disse o cinegrafista amador.

A reportagem entrou em contato com a Transalvador para obter mais informações sobre o acidente, mas o caso não foi registrado.

