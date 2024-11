Grupo armado invade seringal e ameaça famílias em Sena Madureira; polícia investiga

do ac23horas

Moradores do Seringal Sacado, localizado no Ramal da Nova Olinda, em Sena Madureira, no interior do Acre, denunciaram a invasão de terras por um grupo armado de mais de 50 homens. Segundo relatos, os invasores têm ameaçado os proprietários e impedido o acesso às terras. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral de Sena Madureira, confirmou que está ciente do caso e informou que as investigações seguem em andamento.

De acordo com a polícia, as denúncias indicam que o grupo armado estaria agindo para obter posse ilegal das terras. Documentos apresentados pelas vítimas alegam comprovar a titularidade das áreas em questão. O conflito, que já dura cerca de dois meses, gerou preocupação na comunidade e demanda uma intervenção urgente.

Relatos de intimidação e omissão

Moradores relataram ao portal Yaconews que os invasores estariam ameaçando proprietários com armas de fogo. Além disso, afirmam que as autoridades foram notificadas sobre o caso há mais de um mês, com cerca de 30 denúncias registradas. Segundo os relatos, a falta de ação efetiva por parte das forças de segurança aumentou a sensação de insegurança entre os residentes da região.

Polícia reforça compromisso com a investigação

Em nota, a Delegacia Geral de Polícia Civil informou que diversas testemunhas e pessoas envolvidas já foram ouvidas. O inquérito foi classificado como prioridade, com o objetivo de esclarecer os fatos e adotar medidas legais para proteger os direitos das vítimas.

“A Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso com a justiça e a proteção dos direitos dos cidadãos, garantindo que as investigações estão sendo conduzidas de forma diligente e responsável”, destacou a nota oficial.