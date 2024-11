Escola de Arte e Cultura Beija-Flor abre inscrições para 300 vagas em cursos gratuitos em Rio Branco

Dry Alves

Com o objetivo de promover a inclusão social e o desenvolvimento cultural, a Escola de Arte e Cultura Beija-Flor, em parceria com o Ministério da Cultura (MinC) e a Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), abre inscrições para 300 vagas em cursos gratuitos. As atividades oferecidas abrangem diversas áreas culturais e esportivas, com foco na formação cidadã e no fortalecimento de habilidades artísticas e empreendedoras.

A oportunidade visa alcançar jovens que buscam ampliar seus conhecimentos em áreas culturais e sociais. As opções de curso, que possuem 30 vagas cada um, incluem Capoeira, Iniciação à Arte Circense, Vôlei, Dança (Forró e Dança de Salão), Quadrilha Junina, Canto e Violão, Iniciação ao Teatro, Cultura Afro-brasileira, Empreendedorismo Cultural e Formação Cidadã, além de Educação Ambiental.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site oficial da Cia Cata-Ventos de Cultura, por meio do link: www.ciacataventos.org.

De acordo com o diretor da Escola e presidente da Cia Cata-Ventos de Cultura, Romário Feitosa, a ideia é “democratizar o acesso à arte e à cultura e, assim, promover transformações positivas nas vidas dos participantes e na comunidade em geral. Com a parceria entre o MinC e a FGB, ampliamos a nossa capacidade de atendimento e inclusão, reforçando o compromisso com a formação cultural e cidadã”.

Confira os cursos ofertados:

CAPOEIRA

Dias da semana: terça, quinta e sábado

Horário: 8h às 10h

Faixa etária: 7 a 9 anos

Local: Escola Ilka Maria, bairro Mocinha Magalhães (exclusivo para alunos da instituição)

Instrutor: Renato Floriani

INICIAÇÃO À ARTE CIRCENSE

Dias da semana e horário:

Sexta das 14h às 17h

Sábado das 8h às 11h

Faixa etária: Crianças de todas as idades

Local: Esc. Rural Manoel Tiago Lindoso

Instrutor: Geovane Roger

VÔLEI

Dias da semana: Segunda e quarta-feira

Horário: 18h às 20h

Faixa etária: A partir dos 16 anos

Local: Colégio Acreano (exclusivo para alunos da instituição)

Instrutor: Shelton Felix

DANÇA – FORRÓ E DANÇA DE SALÃO

Dias da semana: Terça, quarta e quinta-feira

Horário: 8h às 10h

Faixa etária: A partir dos 14 anos

Local: Centro Cultural D. Neném Sombra

R. Dezesseis de Outubro, 675, bairro Quinze

Instrutor: Bismark Moura

QUADRILHA JUNINA

Dias da semana: Terça, quarta e quinta

Horário: 17h30 às 19h30

Faixa etária: A partir dos 14 anos

Local: Seringal Capitão Ciríaco

Instrutor: Frank Costa

CANTO E VIOLÃO

Dias da semana: Segunda, quarta e sexta-feira

Horário: 8h às 10h

Faixa etária: A partir dos 14 anos

Local: Centro Cultural Thaumaturgo Filho

R. Luiz Z da Silva, Manoel Julião

Instrutor: Saulo Olímpio

INICIAÇÃO AO TEATRO

Dias da semana: Segunda, quarta e sexta

Horário: 18h às 20h

Faixa etária: A partir dos 14 anos

Local: UFAC – Bloco de Artes Cênicas – Sala 1

Instrutor: Fernando Alves

CULTURA AFRO-BRASILEIRA

Dias da semana: Segunda, quarta e sexta

Horário: 18 às 20 horas

Faixa etária: A partir dos 14 anos

Local: Centro da Juventude, bairro Cidade Nova

Instrutor: Carlos Eduardo

EMPREENDEDORISMO CULTURAL E FORMAÇÃO CIDADÃ

Dias da semana: Terça e quinta.

Horário: 18h às 20h

Faixa etária: A partir dos 16 anos

Local: Teatro Barracão, Bairro Aeroporto Velho

Instrutor: Aretuza Bandeira

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Dias da semana e horário:

Aos sábados de 8h às 11h

E quinta-feira de 17h às 19h

e 1h de estudo complementar em casa

Local: a definir

Faixa etária: A partir dos 16 anos

Instrutor: Tawan Gondim

Para saber mais sobre o projeto acesse o Instagram @escoladeartesbeijaflor