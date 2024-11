Deracre aponta as soluções para reforçar segurança da passarela Joaquim Macedo, em Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou neste sábado, 16, uma vistoria técnica na Passarela Joaquim Macedo, que passará por um processo de recuperação estrutural.

A vistoria foi conduzida pela presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhada pela equipe técnica do órgão e representantes da empresa responsável pela execução das obras. O início das intervenções está previsto para o dia 20 de novembro.

“Sabemos da preocupação de todos com a segurança da passarela. Todo o Acre está unido para garantir que a recuperação aconteça o mais rápido possível. Nossa equipe está trabalhando com urgência para que os serviços sejam iniciados imediatamente”, afirmou Sula Ximenes.

A primeira fase dos trabalhos inclui a montagem do canteiro de obras e a realização de monitoramento do solo, com suporte da equipe de topografia do Deracre. Em seguida, serão instaladas estruturas de contenção, como cortinas atirantadas e estacas-prancha metálicas. O reforço da passarela será feito com estacas circulares, e 18 estacas serão cravadas no pilar danificado, visando proporcionar maior estabilidade à estrutura.

De acordo com Sula Ximenes, a recuperação da ponte é uma prioridade para o governo estadual. A intervenção, classificada como emergencial, atende ao disposto no Decreto nº 11.524, de 29 de julho de 2024, que declarou situação de emergência nos municípios de Rio Branco e Feijó, devido aos danos causados pela erosão fluvial.

A presidente informou que o Estado alocou R$ 18 milhões em recursos próprios para a execução das obras, que terão caráter estrutural, com o objetivo de corrigir fissuras e reforçar pontos críticos de sustentação da passarela. O prazo para conclusão das intervenções e a reabilitação total da Passarela Joaquim Macedo é de 11 meses.