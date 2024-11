Delegado de folga é detido após chamar subtenente de “frouxo” e “vagabundo”; veja vídeo

O delegado Igor Vasconcelos Fernandes, foi detido no início da madrugada deste sábado (16), em seu dia de folga, por desacatar a autoridade em um restaurante no bairro Varjota, em Fortaleza. O servidor público foi conduzido ao 2º Distrito Policial após xingar um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que realizava patrulha no local.

Uma equipe PMCE foi acionada, por volta das 22h30, para o restaurante Carneiro do Ordones, na Varjota, para realizar a investigação de um caso de possível policial militar acusado de portar arma de fogo e estar ameaçando os clientes.

Ao chegarem na localidade, os policiais abordaram o homem que estava visivelmente embriagado, recebendo a equipe com comentários irônicos e diversos xingamentos. Dentre as falas, o delegado de folga ofendeu um dos policiais, chamando-o de “vagabundo”, além de ter proferido outros xingamentos e chegou a chamá-lo para briga.

Outras equipes de segurança foram chamadas para conter o homem, que chegou a oferecer resistência, mas foi conduzido à delegacia. A reportagem apurou que os policiais militares chegaram a perguntar a Igor Vasconcelos se ele “iria por bem ou algemado” e que o delegado respondeu que iria algemado se eles conseguissem. Depois de algemado, o delegado da Polícia Civil teria se recusado a ir no banco da viatura e foi conduzido para a prisão.

Fonte: BNEWS