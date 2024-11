Como Xapuri avançou na inovação educacional com tecnologia e atividades lúdicas que transformaram o aprendizado no município

Alunos e professores da Escola Divina Providência, localizada em Xapuri, interior do Acre, participaram de um dia cheio de experiências interativas com tecnologias, robótica e metodologias ativas. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), ocorreu nesta quinta, 14, e teve o objetivo de despertar o interesse dos estudantes e tornar o aprendizado mais dinâmico e acessível.

Com uma programação diversificada, os participantes tiveram contato com jogos matemáticos, oficinas de robótica e o uso de óculos de realidade virtual. A ação foi planejada pela Divisão de Inovações Educacionais que faz parte do Departamento de Inovações Educacionais e Mídias Digitais da SEE para oferecer uma nova perspectiva sobre o ensino de disciplinas como matemática, ciências, física e química, com atividades dos núcleos de Matemática e Ciências Aplicadas, de Robótica e Automação Educacional e o de Incentivo ao Conhecimento.

Para o chefe da divisão, Eliomar Amorim, a iniciativa em Xapuri foi um exemplo de como o uso de metodologias inovadoras pode transformar o aprendizado e abrir novas perspectivas para os estudantes. “A ideia é sempre trazer novas possibilidades para a educação e expandir essas ações para outros municípios”, explicou.

O momento foi de interação e reflexão para toda a comunidade escolar e despertou a cuiosidade dos estudantes. Segundo o coordenador pedagógico da Divina Providência, Edilucio Siqueira, o objetivo de mostrar possibilidades de aprendizagem diferenciadas e que disciplinas, como a matemática, não precisam ser de difícil acesso, foi alcançado.

“As metodologias ativas permitem que os alunos saiam dos muros da sala de aula e reflitam sobre o conhecimento de forma mais ampla. A equipe percebeu que os alunos tiveram uma recepção maravilhosa. Isso mexe com a curiosidade, muitas vezes adormecida, e é algo ao mesmo tempo moderno e atrativo”, avaliou o coordenador.

Além disso, o envolvimento dos professores, que demonstraram interesse em explorar novas formas de ensino também foi um dos destaques da ação. “Alguns professores ficaram encantados com a temática da robótica, dos jogos matemáticos e do raciocínio lógico”, relatou Edilucio.

A estudante Ana Cristina Souza conta que nunca teve contato com as tecnologias apresentadas no evento. “É muito gratificante participar dessas brincadeiras, é um momento que a gente tem para interagir com as pessoas e ver mais sobre as tecnologias que estão avançando cada vez mais”, pontua.

Já a aluna Samile Santos que sonha trabalhar na área policial, relata que o aprender sobre robótica a fez pensar como a tecnologia pode ajudar sua sonhada profissão no futuro. “Quero ser policial do BOPE [Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar], então me interessa bastante a tecnologia e o raciocínio e agora aprender mais sobre esses assuntos e dinâmicas”, afirma.

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho destaca que iniciativas como a que aconteceu na Divina Providência democratizam o acesso à tecnologia e incentivam o aprendizado dos alunos da rede estadual. “É uma metodologia mais inclusiva, lúdica e envolvente que promove uma nova maneira de ensinar e aprender”, ressalta.