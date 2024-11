Astério Moreira pergunta: “Bolsonaro está se afastando da extrema-direita?”

É indiscutível que aprendemos mais por meio de derrotas, fracassos, perdas e adversidades do que por vitórias. Exemplos notáveis podem ser encontrados nas parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas, o médico. A ovelha perdida, a dracma perdida e a mais célebre, a do filho pródigo. Bem como do testemunho de pessoas que mudaram com o sofrimento.

Será que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) absorveu algum aprendizado com a derrota? Por que o pastor Silas Malafaia, junto a outros líderes de opiniões extremistas, começou a expressar rejeição pública e a criticá-lo por suas posturas mais brandas? Bolsonaro mudou com o fato de estar inelegível? Pesa sobre ele a prisão dos envolvidos no oito de janeiro? É verdadeira sua nova postura?

Enquanto o pastor e deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL/RJ) solicitava um minuto de silêncio na Câmara Federal em memória do homem que detonou bombas na Praça dos Três Poderes, paralelamente Bolsonaro divulgou em sua rede social a seguinte mensagem:

“Já passou da hora de o Brasil cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente. Quem vai ganhar com isso não será um ou outro partido, líder ou facção política, vai ser o Brasil”.

Seriam novos planos e estratégias, já que está inelegível e quer voltar ao poder? O certo é que diante de tal cenário, a população aguarda ansiosamente por mudanças efetivas e ações que promovam a unidade e o progresso do país, além de um diálogo mais transparente e respeitoso com todos os setores da sociedade. Com o tempo, todas estas perguntas serão respondidas.

“O pastor e deputado Sóstenes, líder da bancada evangélica, quer transformar o terrorista de Brasília em um mártir como faz o Hamas”.

. Prefeitos eleitos pelo PP, deputados estaduais e federais têm manifestado apoio a pré-candidatura da vice-governadora Mailza Cavalcante ao governo em 2026.

. O próprio governador Gladson Cameli (PP) já havia manifestado a intenção de apoiá-la para os assessores mais próximos.

. A lista de secretários, diretores, presidentes de autarquias que buscarão um mandato de deputado federal ou estadual aumenta a cada dia.

. Homens e mulheres do primeiro e segundo escalão.

. Não é nenhuma novidade!

. Quem inventou que o alto escalão do governo não poderia disputar vagas no legislativo foi os ex-governadores Jorge Viana e Binho Marques em nome da “unidade” da FPA.

. O ex-governador Tião Viana, pressionado pelo PT queria mais poder, quebrou a regra espatifando o ninho da pata.

. Deu no que deu; nas eleições de 2018 a debandada foi geral.

. Com isso, os velhos companheiros aliados vestiram o pijama e o PT afundou como o Titanic nas urnas.

. Neste final de ano o governo começou cedo a “rapar o tacho” para cumprir com os servidores, o repasse dos poderes, instituições afins como MPE e TCE…

. Isto, sem falar, na fatura das campanhas eleitorais; é hora de fechar a torneira, de arrochar o pino.

. Consta que a pressão em cima do governador é de lascar o cano!

. Quem trabalha e paga impostos fica para depois!

. Isto, sem falar na base do governo na Aleac que também quer mais!

. Já dizia Salomão:

. A medida do ter nunca enche!

. A PEC do Psol sobre o fim do 6X1 uniu a esquerda e à direita em um só balaio.

. Quando é para aumentar regalias e o fundão eleitoral e partidário, com raras exceções, une também.

. Sobre isso, explica o Raimundo do salgado:

. Ninguém resiste a uma boa oferta”!

. Como diz o professor Ricardo Vassoler que aprendeu com Terêncio:

. “É humano e tudo que é humano não me causa espanto”.

. O mundo não vai mudar muita coisa com o Trump; talvez até melhore; de onde não se espera é que sai.

. Prossigamos em vigília e oração!

. Bom dia!